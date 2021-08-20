شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كان حسن البنا المؤسس لتنظيمات القاعدة وداعش ومُلهمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تخرج تلك التنظيمات الإرهابية من العدم، بل خرجت بالإجماع من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، ومؤسسها حسن البنا، والتي عملت على نشر العنف والخراب والتدمير في مصر والمنطقة.



وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن تنظيم الإخوان الإرهابي كان يرى أن العنف أمرا طارئا في عقيدته، إلا أن القارئ لأفكار ونهج المرشد المؤسس حسن البنا، يرى بوضوح أن العنف والإرهاب جزء رئيسي في فكر الجماعة من أجل تحقيق أهدافها، لكن الاختلاف لاحقا كان على شكل العنف وكيفية تنفيذه.

وتابع التقرير أن تنظيم الإخوان الذي تأسس عام 1928، يعد أبرز التنظيمات وأول من أسس لفكر إباحة استخدام القوة والسلاح والقتل للوصول إلى السلطة، فمن المهم الالتفات إلى أفكار البنا، التي تحدث عن تكفير الآخرين وشرعية استخدام القوة ضد الخصوم في سبيل الوصول إلى السلطة.