شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتفاقيات وافق عليها مجلس النواب لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على 28 اتفاقية دولية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، بعضها قروض والبعض الآخر منح وتنوعت أهدافها ما بين دعم الصعيد وسيناء فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وزيادة الإنتاج وفرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة جيدة للاستثمار، وأيضا شملت الاتفاقيات التي وافق عليها مجلس النواب على 3 اتفاقيات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتلوث الهواء، وهم:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 24/1/2021.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26/10/2020.