مصادرة 17 طن زيت وخل بدون مستندات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت مباحث التموين حملاتها المكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 16 طن زيت وخل طعام بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وتبين أن مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.