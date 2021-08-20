بعد إرتدائها الحجاب، مقاتلو "طالبان" يأمرون مراسلة "سي إن إن" بلبس النقاب

اسماعيل عبد الحي - عرضت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو يظهر مطالبة مقاتلي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) للمراسلة بتغطية وجهها.

وكانت مراسلة الشبكة تمارس عملها المعتاد مرتدية الحجاب، إلا أنها كانت تسير مكشوفة الوجه، بما يخالف القواعد التي تفرضها حركة طالبان، وعندما إستوقفت أحد مقاتلي الحركة لطرح سؤال عليه، قال لها "ينبغي عليك تغطية وجهك أولا".

يذكر أن مراسلة قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، كلاريسا وورد ظهرت يوم الإثنين الماضي، مرتدية الحجاب أثناء تغطيتها الإعلامية لحالة الشارع الذي تقع فيه السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد.

وعلّقت كلاريسا وورد بأن مسلّحي حركة "طالبان" قاموا بالسيطرة على البلاد وعلى العاصمة الأفغانية التي تضم حوالي 6 ملايين شخص في ظرف ساعات فقط.