تونس : إعفاء الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد من منصبه

أعفى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد أنور بن حسن من منصبه وسيتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.



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