بايدن: لم نكن نتوقع الهزيمة الكاملة للجيش الأفغاني

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لم تكن تتوقع الهزيمة الكاملة للجيش الأفغاني ⁧‫موضحا أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع حركة "طالبان" بينما تستمر عمليات إجلاء الأمريكيين والأفغان من مطار كابل.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم، إن عمله يركز حاليا على إنجاز عمليات الإجلاء في أفغانستان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل الضرورية لنقل المواطنين الأمريكيين والحلفاء إلى بر الأمان.

وأضاف أن عملية الإجلاء مرتبطة بمخاطر وليس بوسعه ضمان نتيجتها النهائية بشكل قاطع.

وأشار إلى أنه لا ير أي دليل على عرقلة "طالبان" لعملية إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان، وأكد أن واشنطن على اتصال مع الحركة من أجل ضمان وصول المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الأمريكيين، إلى مطار كابل.

وقال إن توسيع "المنطقة الآمنة" القائمة بمطار كابل حاليا إلى ما أبعد من ذلك قد تكون له "عواقب غير مرغوب فيها".

وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستتمكن من إجلاء "الحلفاء الأفغان" بحلول 31 أغسطس.