باكستان أجلت 1100 شخص من أفغانستان

وأوضح، في تصريح اليوم، أن باكستان أجلت حتى الآن أكثر من 1100 شخص من «كابل»، بينهم دبلوماسيون وموظفو بعثات دبلوماسية ووكالات دولية وصحفيون، مبينًا أن السفارة الباكستانية في «كابل» تعمل على تقديم التسهيلات لكل من يسعى للحصول على تأشيرات، ويريد استخدام باكستان نقطة عبور لمغادرة أفغانستان.
وأشار «أكرم» إلى أن باكستان تسير 3 رحلات جوية يوميا إلى «كابل»، لإجلاء نحو من 500 إلى 600 شخص.
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