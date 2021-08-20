الهند توافق على أول لقاح محلي لكورونا يعتمد على الحمض النووي

ابوظبي - سيف اليزيد - منحت الهند الموافقة على الاستخدام الطارئ لأول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد قائم على الحمض النووي تنتجه شركة هندية.

يأتي ذلك فيما تسعى الدولة، التي تعتبر ثاني دول العالم تضررا من كورونا، من أجل دعم حملاتها للتطعيم ضد مرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، ولمواجهة أي موجة جديدة محتملة من تفشى الوباء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الجمعة، أن اللقاح يتألف من ثلاث جرعات وقد طورته شركة "كاديلا هيلثكير ليمتد" ومقرها مدينة أحمد أباد.

وبلغت نسبة فعاليته 67 في المئة ضد مرض كوفيد - 19 المصحوب بأعراض وذلك خلال تجارب سريرية أجريت في يوليو الماضي.

ونقلت الوكالة عن بيان للحكومة الهندية القول إنها أعطت الموافقة اليوم الجمعة على اللقاح الجديد.

وتقول شركة "كاديلا" المنتجة للقاح إنه فعال أيضا ضد السلالات الجديدة لفيروس كورونا ومن بينها سلالة "دلتا" شديدة العدوى التي اكتشفت لأول مرة في الهند.