أميركا تستأنف إجلاء المدنيين من كابول بعد توقف قصير

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، اليوم الجمعة، إن القائد الأميركي على الأرض في أفغانستان أمر باستئناف رحلات الإجلاء بعد توقف قصير.

وأضاف المسؤول "كان هناك توقف قصير للعمليات، لأننا قمنا بإجلاء عدد كبير للغاية أمس، وكان هناك بعض الدعم إذ تمت إجراءات بعض الأشخاص في دول ثالثة".

وأضاف "أصدر القائد على الأرض أمرا باستئناف العمليات".

من جهة أخرى، قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية أن رحلات الإجلاء من كابول سيكون باستطاعتها الهبوط في أوروبا بسبب زيادة في تدفق من يتم إجلاؤهم.

وتهدف الولايات المتحدة إلى تكثيف جهود إجلاء آلاف الأميركيين والأفغان من كابول.

وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الأنباء لكنها قالت إنها "ممتنة لكل الشركاء الذين يقومون بدور في تلك الجهود".