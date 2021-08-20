ما هو الاتفاق التجاري الذي تنوي تونس مراجعته بشكل عاجل مع تركيا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن مسؤول بوزارة التجارة التونسية يوم الجمعة أن تونس تسعى لإجراء مراجعة عاجلة للاتفاق التجاري مع تركيا بهدف خفض العجز المتفاقم، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف نبيل العرفاوي مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة أن المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها وفقا لمسار المفاوضات بين الجانبين.

والعجز التجاري لتونس من المعضلات التي تؤرق حكامها بينما ترزح البلاد تحت أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

وتفاقم العجز التجاري في تونس في نهاية يوليو تموز 2021، ليبلغ 8.7 مليار دينار (3.09 مليار دولار) مقابل 7.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وبلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 900 مليون دولار في 2021 وهو ثالث أكبر عجز لتونس بعد الصين وإيطاليا.

وقالت سعيدة حشيشية المديرة العامة للتعاون التجاري والاقتصادي بوزارة التجارة إنه من المرجح أن يتم عقد اجتماع بين الجانبين التونسي والتركي في سبتمبر أيلول والذي يهدف فقط لخفض العجز.

وأضافت لرويترز أن لجان الشراكة تنفذ السياسة العامة للدولة وليست هي من تقرر وأنه يجري باستمرار دراسة العلاقات التجارية مع عدة بلدان.

وقالت إنها تتوقع تقديم الطرفين تنازلات بهدف الوصول لاتفاق لخفض العجز التجاري.