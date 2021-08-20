ما هي التداعيات السلبية لـ”دلتا” على النمو الاقتصادي الأمريكي؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، روبرت كابلان، يوم الجمعة أنه يراقب عن كثب تداعيات السلالة دلتا على التوقعات الاقتصادية، وما قد يكون لها من تأثير على رأيه بشأن السياسة النقدية “بطريقة ما” خاصة لو تسببت في إبطاء النمو الاقتصادي.

وقال كابلان: “يتجلى الأمر سريعًا،” ويمثل هذا تغيرًا في موقف كابلان، إذ رأى في السابق بأن الفيدرالي يجب أن يبدأ في تقليص برامج شراء السندات في أكتوبر.

“يشكل تهديدًا سريعًا” على نشاط الاستهلاك، والخروج للأكل بالمطاعم. كما يشكل خطر على العودة للعمل بالمكاتب، وربما على وتيرة التوظيف في ظل الخوف من العدوى، بما سيؤدي للتأثير على الإنتاج، وفق ما نقلته رويترز من المحادثة.

والآن تتجلى مخاطر أخرى للفيروس مع تحقيق جهات مسؤولة في لقاح موديرنا وما قد يكون له من دور بالإصابة بمرض نادر في القلب.

كما تعود بعض الدول للإغلاق وفرض قيود مثل إسرائيل، والتي قررت تكون اختبارات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته مجانية لمن هم دون الـ 11 عامًا، حسبما نقلت البي بي سي.

هذا ولم يفزع متداولو الذهب عند إعلان الفيدرالي عن قرب تشديد السياسة النقدية، وعاد مؤشر داو جونز للارتفاع اليوم، رغم توجهه نحو إغلاق أسبوعي سلبي.

فيما تستمر قوة مؤشر الدولار، وضعف جلي في سعر النفط، مع خسارة نفط برنت قرابة 10% بأسبوع، وبيانات التزام المضاربين بالمراكز توضح تراجع في مراكز الشراء، بما يشير لمزيد من الخوف حيال استمرار الهبوط. خاصة مع زيادة مخزونات البنزين، وضعف الاستهلاك بمخزونات النفط الأمريكية.