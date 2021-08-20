بسبب نافالني.. عقوبات أمريكية على ضباط مخابرات روس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرضها عقوبات جديدة على كيانين وضباط مخابرات روس، على خلفية قضية التسميم المزعوم للناشط المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان أصدرته اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لحادثة تسميم المعارض الروسي نافالني: “نرحب بالإجراءات العقابية التي يتخذها شركاؤنا الدوليون، وسوف نستمر في تنسيق خطوات مستقبلية معهم”.

كما تابع البيان: “اليوم تتخذ المملكة المتحدة والولايات المتحدة خطوة جديدة ضد الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن تنفيذ عملية تسميم السيد نافالني”.

وشددت الوزارة على ضرورة ملاحقة من يستخدم الأسلحة الكيميائية، معربة في الوقت نفسه عن اهتمامها بـ”علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا، بناء على الالتزام الكامل والصارم بالمسؤوليات الدولية”.

ويأتي ذلك بعد إعلان بريطانيا اليوم عن فرضها عقوبات على سبعة مواطنين روس قيل إنهم ضباط في المخابرات الروسية.

يذكر أن نافالني نقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه للتسمم بسيبيريا في 20 أغسطس من العام الماضي بما خلص خبراء غربيون إلى أنه غاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية. ورفضت موسكو النتائج التي توصلوا إليها واتهمت الغرب بشن حملة تشويه ضدها.

وعند عودته إلى روسيا في وقت سابق هذا العام سُجن نافالني بتهمة انتهاك الإفراج المشروط فيما قال إنها تهم ذات دوافع سياسية.