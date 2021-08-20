شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» لـ«طالبان»: أي اعتداء على قواتنا سيقابل برد قوي وسريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أوضحت لحركة طالبان أن أي اعتداء على القوات الأمريكية خلال عمليات إجلاء الأمريكيين والأفغان المتعاونين مع القوات الأمريكية من أفغانستان سيقابل برد فعل قوي وسريع.

وقال بايدن فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم فى واشنطن للإعلان عن تفاصيل إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان أن ستة الآف من القوات الأمريكية وفرقة من قوات النخبة تتولى المعاونة فى عمليات الإجلاء.

وأوضح بايدن: "أحرزنا تقدما ملحوظا وإجلاء الأمريكيين والأفغان يتواصل من كابول.. قد أجلينا أكثر من 18 ألفا منذ بدء الرحلات الجوية فى الرابع عشر من الشهر الجارى".