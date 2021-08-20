شكرا لقرائتكم خبر عن "الناتو": لن نسمح لأي إرهابي بتهديد دول التحالف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب وزراء خارجية دول حلف الناتو، عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء أفغانستان.

ودعا وزراء الخارجية خلال اجتماعهم المنعقد اليوم افتراضياً لمناقشة الوضع في أفغانستان، إلى وضع حد فوري للعنف والأحداث الخطيرة في أفغانستان والالتزام بالأعراف والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف, مؤكدين التزامهم بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 16 أغسطس .

وشددوا على التزامهم بعدم السماح لأي إرهابي بتهديد دول التحالف والتزامهم بمكافحة الإرهاب، مؤكدين مواصلتهم لتعزيز أفغانستان المستقرة والمزدهرة التي يستحقها الشعب الأفغاني ومعالجة المسائل الحرجة التي تواجه أفغانستان والمنطقة من خلال التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.