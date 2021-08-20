بايدن: أجلينا 18 ألف شخص.. وأفغانستان لن تكون مكانا للإرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن عملية إجلاء كبرى تتم للأمريكيين وللحلفاء الأفغان من أفغانستان، وهي عملية خطرة ولا يمكن ضمان نتيجتها النهائية.

وأضاف بايدن في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع طالبان للحصول على إمكانية تسمح بدخول الأفغان الموالين لأمريكا إلى مطار كابول.



وتابع، لقد أجلينا 18 ألف شخصا من أفغانستان منذ يوليو/ تموز الماضي، بينهم 5 آلاف اليوم فقط، ولدينا أكثر من 6 آلاف جندي في كابول وقمنا بإجلاء العديد من المترجمين والصحفيين والكثير ممن تعاونوا معنا في أفغانستان.

وعن احتمال تعرض القوات الأمريكية لهجوم من طالبان، شدد على أن الرد سيكون سريعا وقويا على أي هجوم ضد قواتنا أو عرقلة لعمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقال، إننا نتفهم حالة الخوف في أفغانستان ورأينا بكل حزن الصور التي تردنا من هناك، ونراقب عن كثب الوضع في أفغانستان تحسبا لأي هجمات إرهابية محتملة داخل مطار كابول أو بالقرب منه.

وأضاف أتواصل مع قادتنا العسكريين في أفغانستان يوميا، وهم يؤدون عملهم على أكمل وجه، ونجحنا في إنهاء وجود تنظيم القاعدة في أفغانستان.

وأشار إلى أن طالبان تبحث عن شرعية في ظل ظروف صعبة، لكن هذا الأمر مرهون بسلوك الحركة، وسنفرض شروطا دولية على طالبان.

وأوضح انه اتفق مع مجموعة السبع وأعضاء حلف شمال الأطلسي على ضرورة إنهاء النشاط العسكري في أفغانستان.