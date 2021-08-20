رقم قياسي.. البنتاجون يكشف حمولة طائرة الإجلاء من كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرة النقل العسكرية التي أقلعت الأحد من كابول واشتهرت بتكدس مئات الأفغان بداخلها كانت تحمل رقما قياسيا.

وكان التقدير الأوّلي يفيد بوجود 640 أفغانيا نقلوا في حافلات صغيرة فوق المدرج، ولكنّه لم يأخذ في الحسبان 183 طفلاً كانوا في غالبيتهم يجلسون في أحضان أهلهم ليصبح العدد الإجمالي غير المسبوق بلغ 823 مسافرا، وفق توضيح صدر عن القيادة الجوية العسكرية.



ويعدّ الرقم قياسياً لطائرة نقل عسكرية من طراز "سي-17 غلوب ماستر" ، وهو يمثّل أكثر من ضعف قدرتها الاستيعابية.

ولم يحدد البنتاغون عدد أفراد طاقم هذه الطائرة التي أقلعت الأحد في ظروف طارئة.

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية أن الطائرة "نقلت بسلام 823 أفغانياً من مطار حامد كرزاي الدولي"، وذلك بعدما سعت الثلاثاء إلى التقليل من جو التسرع والفوضى الذي ساد عمليات الإجلاء.

وقال الجنرال هانك تيلور نيابة عن البنتاجون إن هذه الصورة "تشهد على إنسانية جنودنا في مهمتهم".