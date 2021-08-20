شكرا لقرائتكم بوتين: من المهم منع انتقال الإرهاب لدول جوار أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، على أنه من المهم منع انتقال الإرهاب إلى الدول المجاورة لأفغانستان.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن على الدول الغربية عدم فرض قيمها على أفغانستان.

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كذلك، أوضح بوتين أن طالبان تسيطر على معظم أفغانستان، مشيراً إلى أن على العالم القبول بهذه الحقيقة، آملاً أن تفي طالبان بوعودها وتستعيد الأمن في أفغانستان.

في المقابل، أكدت المستشارة الألمانية أن الأولوية لمساعدة من عمل مع القوات الأجنبية في أفغانستان على الخروج. وأضافت أنها طلبت من روسيا أن تنتبه إلى الموضوع الإنساني خلال محادثاتها مع طالبان.

المعارض الروسي أليكسي نافالني

ميركل: ليس من المقبول سجن نافالني

وفي موضوع المعارض الروسي ألكسي نافالني، قالت ميركل إنه ليس من المقبول سجن نافالني ونطالب بإطلاق سراحه.

أما فيما يتعلق بالشأن الأوكراني، أكدت أن صيغة النورمندي هي الوحيدة لحل مسألة أوكرانيا، مشيرة إلى أن هناك جنوداً يقتلون على خط الفصل بين الجانبين.

وأضافت "موقفنا واضح بشأن احتلال القرم من قبل روسيا"، داعية إلى تمديد الاتفاق مع أوكرانيا حول نقل الغاز الروسي بعد 2024.

آليات عسكرية وقوات روسية بالقرم

ميركل تدعو لمواصلة الحوار مع بوتين

وفي لقائها الأخير مع الرئيس فلاديمير بوتين قبل مغادرة منصبها، كانت دعت المستشارة الألمانية في موسكو إلى مواصلة الحوار مع روسيا على الرغم من الخلافات.

وأضافت أن ثمة "الكثير لمناقشته"، مشيرة خصوصاً إلى الوضع في أفغانستان والعلاقات الثنائية، لكن من دون أن تذكر قضية أليكسي نافالني في هذه التصريحات المتبادلة الأولى.

من جهته، أكد بوتين في وقت سابق أن هذا الاجتماع "ليس مجرد زيارة وداعية" بل "لقاء جدي" بين شخصيتين مخضرمتين على الساحة السياسية الأوروبية، لأن "العديد من القضايا ستناقش خلاله".