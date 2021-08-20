شكرا لقرائتكم مسؤول أفغاني: طالبان ترفض الحديث عن حكومة انتقالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مسؤول أفغاني اليوم الجمعة، أن حركة طالبان ترفض أي حديث عن الحكومة الانتقالية قبل الانسحاب الأميركي الكامل من البلاد.

وأضاف المسؤول المطلع على المحادثات والذي طلب عدم كشف اسمه، أن كبير مفاوضي طالبان أنس حقاني أخبر محاوريه السابقين بالحكومة أن الحركة لديها صفقة مع الولايات المتحدة بعدم التحرك سياسياً قبل الانسحاب الأميركي في نهاية أغسطس الجاري.

مادة اعلانية

كذلك، لم يوضح ما إذا كانت الإشارة إلى عدم القيام بأي شيء هي فقط في المجال السياسي.

مخاوف ما بعد الانسحاب

وأثار تصريح حقاني مخاوف بشأن ما قد تخطط له الحركة بعد 31 أغسطس، وما إذا كانت ستفي بوعدها بضم مسؤولين من غير طالبان في الحكومة المقبلة، وفق وكالة APTN.

في موازاة ذلك، قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم إنه من المبكر الحديث عن شكل الحكم الجديد في أفغانستان، موضحاً أن الحركة لم تعلن عن "إمارة إسلامية" حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان مصدران مطلعان ودبلوماسيان أجنبيان قالا إن قطر قد تستضيف محادثات جديدة بين طالبان والحكومة الأفغانية الأسبوع المقبل على أقرب تقدير للتوصل إلى اتفاق حول تقاسم السلطة.

عناصر من طلبان أثناء محادثات الدوحة (رويترز)

محادثات مع طالبان

كما، أجرى زعماء أفغان سابقون، منهم الرئيس السابق حامد كرزاي، محادثات مع طالبان بالفعل.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة تلفزيونية إن على الحركة أن تقرر ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها.

وكانت حركة طالبان دعت الأئمة في أفغانستان إلى الحث على الوحدة في أول صلاة جمعة بعد سيطرة الحركة على البلاد، وذلك مع امتداد الاحتجاجات ضدها إلى مزيد من المدن أمس الخميس، بما فيها العاصمة كابل.