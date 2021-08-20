شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر ينظم مسابقة لسيدات المصرى القاهرى اليوم والجوائز غسالات وثلاجات وشاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادى المصرى القاهرى، ينظم النادى المصرى القاهرى مساء اليوم الجمعة، مسابقات لسيدات وفتيات النادى، بداية من سن 25 حتى فوق الـ60.

وقال تيسير مطر في بيان له اليوم الجمعة، إن المسابقة عبارة عن نوعا من رد الجميل لسيدات النادي، مطالبا بالمشاركة بقوة في المسابقة والحفاظ على مكانة سيدات المصرى القاهرى فى تنمية ونهوض النادى، موضحا أن لجنة التحكيم خلال مسابقة اليوم الجمعة ستكون أيضا من السيدات، وأن النادي خصص اليوم للمرأة فقط لا غير.

وأشار "مطر" إلى أن الجوائز تتنوع ما بين ثلاجات وغسالات وشاشات، فضلا عن جوائز أخري كشهادات تقدير إهداء من النادي لكل من شاركت في المسابقة ولم يحالفها الحظ بالحصول على جائزة.

جدير بالذكر أن الجمعة الماضية، أقام النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري، احتفالية شبابية داخل المستطيل الأخضر بالنادي المصرى القاهري، لإبراز إنجازات الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإبراز أيضا نجاحات المبادرة الرئيسية حياة كريمة التي تستهدف النهوض بحياة المواطن المصرى في كل ربوع أرض الوطن.