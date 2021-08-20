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الاعتداء على لاعب أثناء مباراة لكرة القدم في الغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- الخليج 365:

شهد مركز شباب قرية ششتا التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية الاعتداء على لاعب من الفريق وإصابته بجرح قطعي بالوجه أثناء مباراة بين مركزي شباب ششتل والغريب في نهائي دوري مراكز الشباب.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من مركز زفتي بقيام إدارة النادي بتحرير محضر بقيام أحد أفراد جمهور نادي قرية الغريب بالاعتداء على لاعب عقب انتهاء المباراة ونقله إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج.

جرى تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم ٣٥ أحوال قسم شرطة زفتى وإخطار النيابة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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