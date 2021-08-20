بالخطوات والرابط.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الإلكتروني للجامعات 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، وفتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021 وفقًا للحد الأدنى.

وصرح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، بأن الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 سيكون كالتالي:

شعبة العلوم (شعبة علمي علوم) 88.4%.

شعبة الرياضيات (شعبة علمي رياضة – الشعبة الهندسية) 80%.

الشعبة الأدبية (أدبي) 65%.

وفيما يلي الخطوات المتبعة لتسجيل الرغبات بحسب ما جاء على موقع التنسيق الذي يمكن الدخول عليه من خلال الرابط: اضغط هنا

الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس

في هذه الخطوة يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.

الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقًا

إذا سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

الخطوة الثالثة: البيانات الأساسية

في هذه الخطوة يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

الخطوة الرابعة: إدخال أو تعديل قائمة الرغبات

بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها.

في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافية في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن). وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك الكلية أو المعهد.

يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقًا لرغباتك.

الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل إلكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف، وفي حالة وضعك بريدًا إلكترونيًا خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.

الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات

في حالة رغبتك في طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.

ويمكن للطالب التقديم عبر المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.​