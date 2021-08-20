ماتت من الحزن.. تشييع جثماني أم وابنتها طالبة الطب في جنازة واحدة بسوهاج- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

3 أيام من الحزن عاشتها أسرة رفيدة عادل رجب، طالبة بالفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعي بجامعة ابن سينا بدولة السودان، بعد علمها بنبأ وفاة ابنتهم بمقر إقامتها بالجمهورية الشقيقة، منذ الثلاثاء الماضي، وحتى وصول جثمانها عبر مطار القاهرة الدولي، ثم إلى مسقط رأسها وإقامة عائلتها بمدينة ساقلتة شرقي محافظة سوهاج.

خلال تلك الأيام التي استقبلت فيها أسرة الطالبة الوحيدة على شقيقين في مرحلة التعليم الأساسي نبأ الوفاة حتى وصول جثمانها صباح اليوم الجمعة، دخلت الأم أفنان عشري المعلمة بمرحلة التعليم الابتدائي في نوبات إغماء، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، عقب إصابتها بإغماء من شدة البكاء فور رؤيتها جثمان ابنتها محمولًا على أعناق الرجال بعد نزوله من السيارة قادمًا من محافظة القاهرة.

وشيع أهالي مركز ومدينة ساقلتة والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج جثماني الطالبة ووالدتها في جنازة واحدة، عقب صلاة الجمعة من مسجد العمري بمدينة ساقلتة.