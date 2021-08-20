تنسيق الثانوية العامة 2021| اعرف موعد بدء المرحلة الأولى ورابط موقع التنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تبدأ المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021، اليوم السبت، ويتم التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الموجود على بوابة مصر الرقمية، أو بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة اليوم السبت، ويستمر قبول أوراق الطلاب حتى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس المقبل.

وقال عبدالغفار، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، إن الحد الأدني لقبول طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2021 هو: شعبة العلوم (شعبة علمي علوم) 88.4%، وشعبة الرياضيات (شبعة علمي رياضة – الشعبة الهندسية) 80%، والشعبة الأدبية (أدبي) 65%.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أعلن نسب النجاح فى الثانوية العامة كما يلي:

نسبة النجاح الإجمالية في الثانوية العامة 74%:

نسبة نجاح طلاب الشعبة العلمية 76%.

نسبة نجاح طلاب الشعبة الأدبية 70%.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ومعرفة النتيجة التفصيلية، من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، وحتى يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس والإسم، ثم تسجيل البريد الإلكتروني والضغط بعدها على زر سجل الآن.

يعرض موقع التنسيق الإلكتروني العديد من البيانات المهمة والإرشادات للطلاب وهي دليل الطالب لقواعد تنسيق القبول في الكليات والمعاهد، ودليل اختبارات القدرات على موقع المجلس الأعلي للجامعات، ودليل الارشادات وأماكن أداء اختبار القدرات.

ويعرض موقع التنسيق الإلكتروني أيضًا بيانات أرشيفية عن الحدود الدنيا للكليات لكل من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية بداية من عامة 2011 وحتى العام الماضي 2020.

ويقدم موقع التسجيل الإلكتروني شرحًا لكيفية الحصول على الرقم السري اللازم لتسجيل رغبات فى موقع التنسيق.

ويمكن دخول موقع التنسيق عبر الرابط التالي..اضغط هنا