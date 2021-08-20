جونسون يدلي بتصريحات بشأن التعامل مع طالبان

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بتصريحات حول تعامل بلاده مع طالبان.

وقال جونسون للصحفيين، إن بلاده ستعمل مع طالبان إذا اقتضت الحاجة بعد أن سيطرت الحركة على أفغانستان.

وتابع قائلاً "ما أريده هو طمأنة الناس على أن جهودنا السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى حل في أفغانستان ستستمر. وبالطبع، إذا اقتضت الحاجة العمل مع طالبان".

ولدى سؤاله عما إذا كان لا يزال لديه ثقة في وزير الخارجية دومينيك راب الذي يواجه دعوات بالاستقالة من معارضين بسبب رد فعله على الأزمة، قال جونسون "بكل تأكيد".وتقوم بريطانيا، مثل العديد من دول العالم، بعمليات لإجلاء دبلوماسييها ومواطنيها والأفغان العاملين معها من أفغانستان