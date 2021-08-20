إندونيسيا تعتقل 53 إرهابياً خططوا لهجوم

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت 53 إرهابياً للاشتباه في تخطيطهم لهجوم في يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال هذا الأسبوع.

وأضافت الشرطة أن بعض المعتقلين لديهم ارتباطات بتنظيم القاعدة الإرهابي. كما ينتمي بعض المعتقلين إلى جماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كان أُنحي عليها باللائمة في تفجير كنيسة بجزيرة سولاويسي في مارس الماضي.

وقال أرجو يوونو، وهو متحدث باسم الشرطة الوطنية، للصحفيين إن الاعتقالات جرت في 11 مقاطعة في الأسبوع السابق ليوم الاستقلال بإندونيسيا الذي حلت ذكراه الثلاثاء الماضي.

وأضاف "كانوا يتعقبون أشخاصاً من الحكومة.. وكانوا يريدون استغلال زخم عيد الاستقلال" دون أن يحدد أسماء.

وقال أرجو إن الشرطة صادرت أسلحة وذخائر وصناديق تبرعات تستخدم في جمع الأموال.

ومن بين الهجمات التي شنها متشددون في إندونيسيا تفجيرات بالي في 2002. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من 200 بينهم عشرات الأستراليين.

وقال مسؤول في وحدة مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، إن أكثر من 120 متشدداً اعتقلوا هذا العام.