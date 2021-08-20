الناتو: على طالبان أن تضع حداً للعنف في أفغانستان والوفاء بالتزاماتها الدولية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 21 ثانية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، الجمعة أن الحلف يعطي الأولوية لإخراج الناس من كابل وأن يبقى المطار مفتوحاً.

وقال ستولتنبرغ للصحافيين بعد اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إن “الوضع ما زال صعباً ولا يمكن التنبؤ به”، مضيفاً أن “التحدي الرئيسي الذي نواجهه أن يصل الناس ويدخلون مطار كابل”، لافتاً إلى أن الحلف “يجري اتصالات مع قادة طالبان للمساعدة بالإجلاء وهذا لا يعني اعترافاً بالحركة”

وأضاف أن على طالبان احترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين في أفغانستان، مشيراً إلى عدم السماح بأي تهديد إرهابي جديد من أفغانستان.

كذلك، شدد أن على طالبان أن تضع حداً للعنف في أفغانستان والوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم توفير ملاذ آمن لتنظيم القاعدة.

وفي ما يتعلق بإجلاء الرعايا الأجانب، أكد أن لدى الحلف 800 شخص يساعدون في عمليات الإجلاء، لافتاً إلى ضرورة توحد الجهود الدولية لمساعدة أفغانستان في تجاوز الأزمة.

كما حث ستولتنبرغ حركة طالبان مجدداً على السماح بالمرور الآمن لجميع الرعايا الأجانب والأفغان الساعين إلى مغادرة البلاد.

وأضاف أن الحلف يعد تقريراً حول ما جرى في أفغانستان للاستفادة من الدروس، مؤكداً أن حلفاء واشنطن طالبوا بتمديد فترة الانسحاب إلى ما بعد 31 أغسطس، مشيراً إلى أن على باكستان مسؤولية خاصة لضمان وفاء أفغانستان بالتزاماتها.

يذكر أن مطار كابل كان شهد خلال الأيام الماضية حالة من الفوضى، حيث تدفق عشرات الآلاف في محاولة للفرار من البلاد عبر طائرات الإجلاء.