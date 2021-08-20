لأول مرة بعد الحادثة الشهيرة.. 'إيفرغيفن' الى قناة السويس

وذكرت هيئة قناة السويس في بيان، أن السفينة عبرت القناة، في طريقها من المملكة المتحدة إلى الصين، ضمن قافلة تضم 26 سفينة أبحرت من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر. وعبرت 36 سفينة أخرى القناة من الجنوب.وقالت الهيئة إن مجموعة من كبار المرشدين بالقناة وقاطرتين رافقوا إيفر جيفن خلال العبور.

وعلقت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح شديدة في 23 مارس/ آذار، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

وتم الإفراج عن السفينة بعد مفاوضات مطولة وتسوية لم يُكشف النقاب عن تفاصيلها بين هيئة قناة السويس وملاك "إيفرغيفن" وشركات التأمين. ووصلت إلى ميناء روتردام الهولندي في 29 من تموز (يوليو) قبل أن تتجه إلى إنكلترا.

