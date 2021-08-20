اخبار العالم

مخبأة في احشائهم.. دولة مجاورة تحبط محاولة تهريب 2.6 كغم 'كوكايين'

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مخبأة في احشائهم.. دولة مجاورة تحبط محاولة تهريب 2.6 كغم 'كوكايين' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام ، عن إحباط محاولات لتهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من 2.6 كيلوغرام.
وقد عثر على مادة الكوكايين مخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي، اشتبه المفتش الجمركي بـ6 من ركاب الرحلة وبتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة، تبينت إيجابية الفحص، حيث عثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه 244 كبسولة تحتوي جميعها على 2685 غراما من "الكوكايين".


وأهابت الهيئة بالجميع إلى "الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا