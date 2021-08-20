= مطالبات بملاحقة كبار الفاسدين في العراق واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد.

= إنقاذ مخطوطات ثمينة من حريق بجامعة بغداد،، واستثناء اصحاب البسطات من حملة التجاوزات.

= الكاظمي الى الكويت الاسبوع المقبل،، وبغداد تستعد لاحتضان مؤتمر دولي نهاية الشهر الحالي.

انت الان تتابع خبر تأجيل الانتخابات وملف الفساد في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.