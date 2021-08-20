انت الان تتابع خبر تأجيل الانتخابات وملف الفساد في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = مجددا.. تصاعد الدعوات لتأجيل الانتخابات،، والمفوضية تؤكد جاهزيتها لاجراء الاقتراع بموعده المحدد.
= الكاظمي الى الكويت الاسبوع المقبل،، وبغداد تستعد لاحتضان مؤتمر دولي نهاية الشهر الحالي.
= مطالبات بملاحقة كبار الفاسدين في العراق واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد.
= إنقاذ مخطوطات ثمينة من حريق بجامعة بغداد،، واستثناء اصحاب البسطات من حملة التجاوزات.
= مطالبات بملاحقة كبار الفاسدين في العراق واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد.