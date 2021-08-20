اخبار العالم

تأجيل الانتخابات وملف الفساد في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تأجيل الانتخابات وملف الفساد في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = مجددا.. تصاعد الدعوات لتأجيل الانتخابات،، والمفوضية تؤكد جاهزيتها لاجراء الاقتراع بموعده المحدد.
= الكاظمي الى الكويت الاسبوع المقبل،، وبغداد تستعد لاحتضان مؤتمر دولي نهاية الشهر الحالي.

= إنقاذ مخطوطات ثمينة من حريق بجامعة بغداد،، واستثناء اصحاب البسطات من حملة التجاوزات.

= مطالبات بملاحقة كبار الفاسدين في العراق واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا