انت الان تتابع خبر بابل.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مفارزها القت القبض على ٢٨ مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة، بينهم ٢ من المتهمين بجرائم سرقة منفصلة، وذلك من خلال ممارسات أمنية شملت معظم مناطق المحافظة بهدف متابعة تنفيذ مذكرات القبض وتعزيز الامن والاستقرار".
واضافت انه "تم نقل المتهمين الى مراكز التحقيق الأمنية المعنية لاكمال الاجراءات القانونية".
واضافت انه "تم نقل المتهمين الى مراكز التحقيق الأمنية المعنية لاكمال الاجراءات القانونية".