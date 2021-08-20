شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 1026 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حالة وفاة و1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و293 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 71 مريضاً، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.