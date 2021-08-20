شكرا لقرائتكم خبر عن 67 وفاة وإصابة 6121 جديدة بكورونا بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 20 ألفا و 25 حالة وفاة.

وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 6121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و815 ألفا و497 إصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 9224 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و641 ألفا و870 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ 24الماضية 30 ألفا و435 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 13مليونا و943الفا .297

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليونين و857 ألفا و62 شخصا.