"طالبان" تقتل حاكم ولاية لوكر السابق

اسماعيل عبد الحي - أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي حركة "طالبان" قتلوا قيوم رحيمي، حاكم ولاية لوكر السابق في وسط أفغانستان.

وأكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، نقلا عن مصادر محلية، صحة الأنباء عن مقتل الحاكم السابق، مشيرة إلى أن المسلحين إقتحموا منزله وأخرجوه إلى الشارع عنوة وقتلوه بالرصاص.

وذكر بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن شقيق الحاكم السابق سلام رحيمي، قُتل أيضا.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إستسلام رحيمي إلى "طالبان".

وكانت "طالبان" قد تعهدت بعد سيطرة مسلحيها على العاصمة كابل الأحد الماضي بأنها لن تعاقب خصومها السابقين، وأعلنت العفو العام عن المسؤولين في الحكومة المنهارة.