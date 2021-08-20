عملية إنقاذ درامية للضابط خالد من كابول في أربعة أيام

كان الوقت ينفد بالنسبة لمحمد خالد وردك ، وهو ضابط شرطة أفغاني رفيع المستوى قضى سنوات في العمل إلى جانب الجيش الأمريكي، كان يختبئ مع عائلته في كابول ويتنقل باستمرار من مكان إلى آخر بعد مطاردته من قبل طالبان وفشلت القوة الأمريكية وحلفاؤها في كابل عدة مرات للوصول إلى نقطة التقاء حيث يمكن إنقاذهم.

قال روبرت ماكريري عضو الكونغرس السابق إنه بعد أربع محاولات على الأقل في عدة أيام، تم نقل الأسرة في النهاية بطائرة هليكوبتر يوم الأربعاء في عملية إنقاذ دراماتيكية - تسمى عملية حفظ الوعد - تم تنفيذها تحت جنح الظلام من قبل الجيش الأمريكي وحلفائه.

وجاء إنقاذ خالد كما يسميه أصدقاؤه بعد جهود محمومة من قبل أنصاره في الجيش الأمريكي الذين قالوا إنه كان شقيقًا في السلاح ساعد في إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح ويتعرض للموت المؤكد إذا عثرت عليه طالبان.

لم يتمكن خالد وعائلته من الدخول إلى المطار حيث سيطرت طالبان على مداخله. وقال أنصاره إنه معروف على نطاق واسع بسبب منصبه كرئيس للشرطة في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان ومن ظهوره على شاشات التلفزيون بما في ذلك واحدة تحدى فيها طالبان للقتال.

وقال ماكريري إن العديد من الحلفاء بما في ذلك البريطانيون ساعدوا ، وأن خالدا وزوجته وأبناءهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عامًا ، بأمان في مكان غير معروف تحت حماية الولايات المتحدة"

وقال مسؤولون: إن الشركاء الأفغان الآخرين بما في ذلك الشرطة والجيش يستحقون أيضًا الإنقاذ وأن المزيد من جهود الإنقاذ جارية ، لكنهم لم يتمكنوا من مناقشة التفاصيل.

قال أصدقاء خالد: إنه كان لا ينوي مغادرة أفغانستان ، وخطط للوقوف مع مواطنيه للدفاع عن وطنه بعد رحيل القوات الأمريكية. لكن الحكومة انهارت بسرعة مذهلة وفر الرئيس من البلاد.

قال غرين: "لقد قاتل حتى لم يبق له شيء يقاتل معه".هو كان جريحا ومحاصرا. لم يتم إعادة إمداد قواته. والمراتب التي تعلوه في الحكومة بدأت بالفعل في وضع خطة خروجهم، وعقد الصفقات. لذا فقد تقطعت السبل بأشخاص مثله ممن كانوا يقاتلون ، وتركوا دون دعم.

وقال ماكريري: إن خالدا طلب الحماية في الأصل لعائلته فقط بينما كان يواصل القتال، وأن حركة طالبان حاصرت خالداومقاتلين آخرين بالكامل الأسبوع الماضي وتم تجاوز مواقعهم، وفي إحدى المرات فقد رجال الإنقاذ الاتصال بخالد لعدة أيام "وافترضنا جميعًا أنه قُتل"، وبعد ذلك كنا في طريقنا لنواصل العمل بجدية أكبر لحماية عائلته." وقال أنصار خالد الأمريكيون: إنه كان من غير المعقول تركه وراءهم بعد سنوات من الشراكة مع الأمريكيين.

جاء خالد للإنقاذ في مارس 2013 ، عندما تعرضت مفرزة من القوات الخاصة في ولاية وردك شرق أفغانستان لهجوم من الداخلوفتح شخص يرتدي زي قوات الأمن الوطني الأفغانية النار، مما أسفر عن مقتل أميركيين.

وعندما تعرضت البؤرة الاستيطانية للهجوم في وقت واحد تقريبًا من الخارج استدعى قائد أمريكي خالد الذي اندفع في غضون دقائق إلى الوادي بقوة الرد السريع للدفاع عن شركائه الأمريكيين.

وفي عام 2015 عندما فقد خالد جزءًا من ساقه اليمنى في هجوم بقذيفة صاروخية ، وساعده أصدقاؤه في الجيش الأمريكي في الحصول على رعاية طبية وساق صناعية خارج البلاد، وقال غرين: إنه بعد شهر قاد مرة أخرى عمليات الشرطة الخاصة في أفغانستان إلى جانب الولايات المتحدة.

على طول الطريق ، ساعد في القبض على قادة القاعدة وطالبان. واستمر في العمل كرئيس للشرطة في ولاية غزنة ثم ولاية هلمند حيث أصيب مرة أخرى الشهر الماضي في هجوم بقذائف المورتر وواصل توجيه المقاومة من سريره في المستشفى.

تقدمت عائلة خالد بطلب للحصول على صفة لاجئ في الولايات المتحدة على أساس الخوف من الاضطهاد، لكن من غير الواضح المدة التي قد تستغرقها هذه العملية أو ما إذا كانت ستتم الموافقة عليها. وقال المؤيدون: إن المترجمين والمترجمين الفوريين وغيرهم ممن عملوا مع الولايات المتحدة في أفغانستان مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على تأشيرات هجرة خاصة ، لكن العسكريين الأفغان الحاليين أو ضباط الشرطة ليسوا مؤهلين لذلك.

وقال ماكريري: "لا أحد يريد أن يتعايش مع ذنب إدارة ظهورنا أو عدمه، "الوفاء بوعودنا" هو الذي يجعلك فخوراً بكونك أميركياً"