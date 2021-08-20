آخر تطورات تفشي فيروس كورونا في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الجمعة، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- نيوزيلندا تمدّد إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي كوفيد

مدّدت نيوزيلندا، اليوم الجمعة، تدابير الإغلاق في كل أنحاء الأرخبيل في محاولة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن المتحورة "دلتا" التي انتشرت من أوكلاند إلى العاصمة ويلينغتون.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أن الإغلاق الوطني الذي فُرض لثلاثة أيام وكان يُفترض أن ينتهي ليل الجمعة السبت، سيُمدد لأربعة أيام إضافية.

- سيدني تمدّد الإغلاق

بدورها، مددت مدينة سيدني الجمعة إجراءات الإغلاق التي فُرضت قبل شهرين، لشهر إضافي، في وقت تحاول أكبر مدينة في أستراليا احتواء ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكوفيد-19 ناجم عن المتحوّرة دلتا.

- الفلبين تسجل رقما قياسيا للإصابات

سجلت السلطات الصحية في الفلبين رقماً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة.

وحذرت من أن هذا المنحى قد يستمر مع تخفيف القيود في منطقة العاصمة. وسجلت وزارة الصحة 17231 إصابة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو رقم قياسي للإصابات اليومية و317 وفاة، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات في أربعة أشهر.

- إغلاق سريلانكا

يتوقع أن يعلن رئيس سريلانكا إغلاقا على مستوى البلاد بعد ضغوط كثيفة من خبراء طبيين مع انتشار الفيروس ومعاناة المستشفيات والمشارح.

- أكثر من 4,4 ملايين وفاة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,401,486 شخصا في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستندا إلى مصادر رسميّة اليوم الجمعة عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (625,166) تليها البرازيل (572,641 وفاة) والهند (433,589 وفاة) والمكسيك (251,319) والبيرو (197,716) وفقا للأرقام الرسمية.

- نتائج مشجعة لعقار طورته "أسترازينيكا" ضد أعراض كوفيد

أعلنت مجموعة أسترازينيكا المصنعة للأدوية، اليوم الجمعة، نتائج مشجعة لعلاج يمكنه الحد بشكل كبير من خطر الإصابة بأشكال حادة من كوفيد-19 وأعراضها.

بداية، تم تطوير الدواء المصنوع من مزيج جسمين مضادين، كعلاج للأشخاص الذين أصيبوا بالمرض.

وأوضحت أسترازينيكا في بيان أن تجربة جديدة شملت 5197 مشاركا لم يصابوا بالمرض، أظهرت انخفاضا بنسبة 77 في المئة في الإصابة المرفقة بأعراض، مع عدم تسجيل حالات خطرة.