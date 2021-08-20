نتائج مشجعة لعقار يحد من الأشكال الحادة من كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - في ظل غياب دواء يشفي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو يقي منه، تستمر عملية البحث عن عقار يمكن على الأقل أن يحد من الأشكال الخطيرة والحادة من الوباء.

في هذا السياق، أعلنت مجموعة «أسترازينيكا» المصنعة للأدوية، اليوم الجمعة، نتائج مشجعة لعلاج يمكنه الحد بشكل كبير من خطر الإصابة بأشكال حادة من مرض كوفيد-19 وأعراضها.

وطور الدواء، المصنوع من مزيج جسمين مضادين، في البداية كعلاج للأشخاص الذين أصيبوا بالمرض.

وأوضحت شركة «أسترازينيكا»، في بيان، أن تجربة جديدة شملت 5197 مشاركاً لم يصابوا بالمرض، أظهرت انخفاضاً بنسبة 77 في المئة في الإصابة المرفقة بأعراض، مع عدم تسجيل حالات خطرة.

كانت تجربة سابقة لعقار «إيه زي دي 7442» أظهرت أنه يقلل فقط من خطر الإصابة بالأعراض بنسبة 33 في المئة، وهي نتيجة اعتبر في يونيو أنه ليس لها دلالة إحصائية.

وقال مايرن ليفين المحقق الرئيس في التجربة، إن البيانات تظهر أن جرعة واحدة يمكن أن «تمنع بسرعة وفعالية أعراض كوفيد-19».

وأضاف «مع هذه النتائج المثيرة، قد يكون هذا العقار أداة مهمة في ترسانتنا لمساعدة الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى أكثر من اللقاح للعودة إلى حياتهم الطبيعية».

وتأمل المجموعة في أن يستخدم الدواء إلى جانب اللقاحات للأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الحماية، موفراً ما يصل إلى 12 شهراً من المناعة.

ومولت الحكومة الأميركية تطوير العقار، ولديها اتفاقات مع المجموعة لتلقي 700 ألف جرعة منه.

ويفترض أن ترسل الشركة الآن البيانات إلى السلطات الصحية للحصول على إذن استخدام طارئ محتمل، أو موافقة مشروطة.