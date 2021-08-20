ميركل تبحث مع بوتين قضايا خلافية عدة

ابوظبي - سيف اليزيد - بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قضايا خلافية عدة.

وفي بداية اجتماعها مع بوتين، حثت المستشارة الألمانية على مواصلة الحوار رغم الخلافات بين البلدين حول عدد من القضايا.

وقالت المستشارة «يسعدني أن نلتقي مرة أخرى هنا في الكرملين، ربما في زيارة وداع، ولكن أيضا زيارة عمل... حتى لو كانت لدينا خلافات عميقة اليوم، فإننا نتحدث مع بعضنا البعض، ويجب أن يستمر ذلك على هذا النحو».

وعقب وصولها إلى موسكو، وضعت ميركل أولاً إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر بالعاصمة الروسية، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الثمانين لغزو ألمانيا النازية الاتحاد السوفييتي، خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين إن الاتصالات مع المستشارة عبر الهاتف أيضا كانت دائما مكثفة، مؤكداً أن ألمانيا شريك تجاري مهم لروسيا.

والتقت ميركل وبوتين في قصر الكرملين في موسكو. وهذه هي الزيارة التاسعة عشرة التي تقوم بها ميركل لموسكو خلال فترة توليها المستشارية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية روسية.

وذكرت ميركل أنه سيجرى التحدث أيضا عن الوضع في أفغانستان، وقضايا ثنائية مثل عمل المنظمات غير الحكومية.

وكانت آخر زيارة قامت بها ميركل لموسكو في يناير 2020.