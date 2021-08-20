123 قتيلاً بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل أكثر من 120 شخصاً في هجوم إرهابي وقتال أعقب ذلك، في منطقة نائية في بوركينا فاسو، بالقرب من الحدود مع مالي.

وأضاف بيان، صادر في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، أنه حتى الآن، قتل 65 مدنيا و58 إرهابيا، في الهجوم، الذي وقع بالقرب من بلدة «اربيندا» شمال البلاد.

وقالت الشرطة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها دحرت حوالي 400 إرهابي.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت قوات الأمن أنها استولت على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر من الموقع.

وأعرب روش كابوري، رئيس بوركينافاسو عن تعازيه عبر تويتر، وكتب: «في هذه الظروف المؤلمة، أقدم تعازيّ للعائلات المكلومة وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

وتقع بوركينافاسو فى منطقة الساحل الأفريقي، وهي منطقة ممتدة جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، وتنشط فيها جماعات إرهابية.