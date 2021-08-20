الفلبين تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

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سجلت السلطات الصحية في الفلبين رقماً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة.

وحذرت من أن هذا المنحى قد يستمر مع تخفيف القيود في منطقة العاصمة في مسعى لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

وسجلت وزارة الصحة 17231 إصابة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو رقم قياسي للإصابات اليومية و317 وفاة، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات في أربعة أشهر.

وتشهد الفلبين واحداً من أعلى معدلات الإصابة في آسيا، بعدما سجلت 1.8 مليون حالة و31198 وفاة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير «ستستمر الزيادة الكبيرة في الحالات خلال الأيام المقبلة وهذا ليس الوقت المناسب للشعور بالرضا».

ودعت فيرجير السكان إلى الالتزام بإجراءات الصحة العامة الأساسية مثل ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تزال «أفضل دفاع» في مواجهة الفيروس.

وحثت وزارة الصحة الناس على تلقي التطعيم لتعزيز الحماية.

وقالت في بيان ستساعد «الاستشارات والاختبارات المبكرة في الحد من الإصابات في المنازل والمجتمعات المحلية وأماكن العمل».