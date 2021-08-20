مصر تنظم أسبوع القاهرة الدولي للمياه.. ما القصة؟

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تستعد العاصمة المصرية لتنظيم النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، وذلك في شهر أكتوبر من العام الجاري، في الفترة من 24 إلى 28 في الشهر، وذلك تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري المصرية.

ويشارك في هذا الأسبوع وزارات المياه في الدول العربية برعاية جامعة الدول العربية، وكذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ويعقد على جانب أسبوع المياه ورش عمل لتمويل مشروعات المياه المبتكرة، ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصين في المياه في دورته الرابعة، ومنتدى الاستثمار الإفريقي الأوروبي.

كما تنظم الوزارة المصرية مسابقة «حافظ عليها.. تلاقيها» لتشجيع الشباب على تقديم أفكار مميزة ومبتكرة فيما يتعلق بأساليب الري الحديث والذكي والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في الحفاظ على المياه، ويتم اختيار 10 مشروعات لتنفيذها وتقدم لهم أنظمة ري ذكية للمساعدة في إطلاق مشروعاتهم المتطورة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتنفذ هذه المسابقة للمرة الرابعة على التوالي.

وفي السياق ذاته يقام على هامش أسبوع المياه معرض الري الحديث ويتخصص في عرض آخر ما توصلت إليه الشركات العالمية في مجال إعادة تدوير المياه وتوظيف التكنولوجيا الذكية لتحقيق هذا الهدف بأقل التكاليف الممكنة.

ويستضيف أسبوع المياه مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال المياه، وفي مقدمته الشركة الألمانية للمياه، وهي شركة دولية نجحت في دمج 350 مؤسسة للعمل تحت قيادتها.