انطلاق المحادثات بين بوتين وميركل في الكرملين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

انطلقت في الكرملين، اليوم الجمعة المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأعلن الرئيس بوتين قبل بداية المحادثات أن ألمانيا لا تزال أحد الشركاء الرئيسين لروسيا في أوروبا والعالم.

وقال: “أريد أن أشير إلى أن ألمانيا لا تزال أحد الشركاء الرئيسيين بالنسبة لنا في أوروبا والعالم كله على حد سواء. بما في ذلك بفضل جهودكم بصفتكم مستشارة ألمانية خلال السنوات الـ16 الماضية. ومن وجهة نظر بلدان العالم تعد ألمانيا شريكا اقتصادية وتجاريا ثانيا بالنسبة لنا بعد الصين. وبغض النظر عن التراجع الجدي في هذا المجال عام 2020، سجلنا زيادة مضاعفة تقريبا في حجم التبادل التجاري في النصف الأول من العام (الجاري)”.

وعبر بوتين عن ثقته بأن زيارة ميركل إلى أوروبا لن تكون مجرد زيارة وداع على منصبها بل ستكون مليئة بالمحتوى الجاد.

من جهتها أكدت ميركل أن روسيا وألمانيا تنويان تطوير الحوار بينهما بالرغم من وجود الخلافات في العلاقات بين البلدين.

وأفاد الكرملين سابقا بأن ميركل وبوتين سيناقشان آثناء محادثاتهما وضع وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بالإضافة إلى أهم القضايا الدولية والإقليمية.