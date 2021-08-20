شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الفلبين اليوم الجمعة أعلى حصيلة يومية على الإطلاق لإصابات كورونا، فيما أعلنت الحكومة أنها ستخفف القيود المفروضة لمكافحة كوفيد- 19 في العاصمة والمنطقة المحيطة بها بعد إغلاق استمر أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 17231 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليزيد إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 8ر1 مليون. وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ 31198 ، بعد تسجيل 317 وفاة جديدة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير "ستستمر الزيادة الكبيرة في الحالات خلال الأيام المقبلة وهذا ليس الوقت المناسب للشعور بالرضا".

ودعت فيرجير السكان إلى الالتزام بإجراءات الصحة العامة الأساسية مثل ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تزال "أفضل دفاع" في مواجهة الفيروس.

كما شددت الوزارة على أهمية الاكتشاف المبكر للحالات وعزلها والتطعيم في احتواء الزيادة الكبيرة في حالات العدوى، التي يعتقد أن سلالة دلتا شديدة العدوى من الفيروس هي السبب وراءها.

وأوضح المتحدث الرئاسي، هاري روك، في وقت سابق اليوم أنه تقرر وضع منطقة العاصمة مانيلا، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة، في المستوى الثاني من قيود مكافحة الوباء، بداية من غد السبت، الحادي والعشرين من أغسطس، وحتى نهاية الشهر، وذلك بعد إغلاق صارم منذ السادس من الشهر الجاري.