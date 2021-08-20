العاهل السعودي يؤكد لـ"قيس" وقوف المملكة إلى جانب تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقوف السعودية مع تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس.

وأكد حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوفها إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها.

ونوه خادم الحرمين الشريفين، إلى أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

من جهته، أعرب الرئيس التونسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وجدد قيس سعيد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

ومؤخرا، أكدت السعودية، وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان حينها، إنها "تابعت مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها تونس وتعتبر كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي أمراً سيادياً".

وعبرت السعودية عن "ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره".



ودعت المجتمع الدولي إلى "الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية".