مفوضية اللاجئين: ليس أمام الأفغان المهددين طريق للفرار

20 أغسطس , 2021

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن معظم الأفغان غير قادرين على مغادرة بلادهم، مضيفة أن المهددين بالخطر "ليس أمامهم طريق واضح للفرار".



وجددت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو الدعوة إلى البلدان المجاورة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء في ضوء ما وصفتها بـ "أزمة متصاعدة".



وقالت في إفادة صحافية في جنيف: "لا تزال المفوضية قلقة من احتمال ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان ضد المدنيين في هذا السياق الآخذ في التطور، بما في ذلك النساء، والفتيات".