20 أغسطس , 2021
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن معظم الأفغان غير قادرين على مغادرة بلادهم، مضيفة أن المهددين بالخطر "ليس أمامهم طريق واضح للفرار".
وجددت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو الدعوة إلى البلدان المجاورة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء في ضوء ما وصفتها بـ "أزمة متصاعدة".
وقالت في إفادة صحافية في جنيف: "لا تزال المفوضية قلقة من احتمال ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان ضد المدنيين في هذا السياق الآخذ في التطور، بما في ذلك النساء، والفتيات".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين: ليس أمام الأفغان المهددين طريق للفرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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