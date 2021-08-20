تفعيل اتفاقيات تأمين الحدود.. مطلب ليبي لدول الجوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت ليبيا عن تطلعها لتفعيل بنود الاتفاقية المبرمة مع تشاد والنيجر والسودان، لتأمين الحدود المشتركة.

جاء ذلك في تصريحات لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، في الاجتماع الذي عقده مساء الخميس، مجلس السلم والأمن الأفريقي من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تنفيذ استراتيجية الحدود بالاتحاد الأفريقي.



تأمين الحدود

وكانت ليبيا وتشاد والنيجر والسودان وقعت في مايو/أيار 2018 على اتفاقية، لتبادل المعلومات الاستخباراتية، بهدف تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها، وإنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، توطيداً للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، والحد من فقدان الأرواح التي تزهق في الصحراء الكبرى، نتيجة لصعوبة الوصول إلى مقصدها.

وقال عيسى الذي ترأس بلاده اتحاد المغرب العربي حاليًا، في تصريحات نشرتها الجمعة، وزارة الخارجية الليبية، إن مسألة مراقبة الحدود تعد أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، في ظل تنامي الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا عزم اتحاد المغرب العربي على العمل من أجل تفعيل العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تتواءم مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي.

فرصة سانحة

وشدد وكيل وزارة الخارجية، على ضرورة التعاون والتكامل الأفريقي، من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تعد "فرصة سانحة" للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، وتسمح بتوطين المواطن الأفريقي في بلاده، بدلاً من ركوب مخاطر الهجرة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أن غياب الأمن على طول الحدود يعيق الأنشطة التجارية الشرعية، وتحل محلها أنشطة غير شرعية، ويحرم المجتمعات المحلية من المنافع الاقتصادية، والاجتماعية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي، بشأن حوكمة الحدود، خاصة في الجوانب المتعلقة بالسلم والأمن، بحسب وزارة الخارجية اللبية التي قالت إنه تم اقتراح تمديد أجل ترسيم الحدود الأفريقية، إلى تاريخ ما بعد 2022، ويتوقع تمديده إلى 2027.

الجيش الليبي

ويواصل الجيش الليبي جهوده لتأمين جنوب البلاد، ومحاربة جرائم التهريب عبر الصحراء والخطف والابتزاز وإيقاف المهاجرين بعد سنوات من تغافل الحكومات المتعاقبة في طرابلس.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، أطلق الجيش الليبي عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات، وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.

لكن التنظيمات الإرهابية عادت للظهور مرة أخرى في مناطق أقصى الجنوب الليبي، حيث اتخذ بعضها من حوض مرزق ومناطق أم الأرانب وتجرهي مرتكزات، وحاول الانقضاض على بعض الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

وفي محاولة من الجيش الليبي لمطاردة الإرهاب، أعلن في 19 يونيو/حزيران 2021، إغلاق الحدود الليبية مع الجزائر، وتسميتها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها.

وأعلن اللواء 128 بالجيش الليبي حينها، تأمين كافة الحدود الغربية مع الجارة الجزائر، لضمان عدم تسرب الجماعات الإرهابية التي تتم حاليا مطاردتها في الجنوب.