100 مليون مساعدات طارئة من ألمانيا للاجئين الأفغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 أغسطس 2021

قررت الحكومة الألمانية تخصيص 100 مليون يورو مساعدات طارئة للاجئين الأفغان. وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية عبر تويتر، أن هذه الأموال ستُستخدم في دعم منظمات الإغاثة الدولية التي ترعى الأفغان الذين فروا إلى دول مجاورة، مضيفة أن من المقرر أن يتبع ذلك المزيد من المساعدات.



ومنذ استيلاء حركة طالبان على مقاليد الأمور في الأسبوع الماضي، يحاول الكثيرون الفرار من أفغانستان.

وقال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشار في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "هذه خطوة أولى تظهر أننا نشعر بالمسؤولية ونولي اهتماما للأمر".