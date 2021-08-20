تمديد الإغلاق في سيدني الأسترالية إلى نهاية سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 أغسطس 2021

مددت اليوم الجمعة اجراءات الإغلاق في سيدني التي فُرضت منذ شهرين، شهراً إضافياً، في وقت تحاول أكبر مدينة في أستراليا احتواء ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكورونا بسبب المتحور دلتا. وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان: "للأسف عدد الإصابات لا يكفّ عن الارتفاع"، مشيرة إلى اضطرارها إلى اتخاذ قرار "صعب". فبعد أن كانت سيدني تسجل عدداً قليلاً من الإصابات، باتت تحصي أكثر من 600 في اليوم. وستبقى إجراءات الإغلاق سارية في أنحاء المدينة حتى نهاية سبتمبر (أيلول). وسيخضع السكان الذين يقطنون في الأجزاء الأكثر تضرراً من المدينة لحظر تجول ليلي ولن يتمكنوا من الخروج أكثر منساعة واحدة في اليوم لممارسة الرياضة. ويستمر عدد الوفيات في الارتفاع وينتشر الفيروس في مناطق أخرى من البلاد فيما تسارع أستراليا لتلقيح عدد أكبر من السكان. حتى اليوم، حصل بالكاد 30% من السكان جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا. وتواجه سلطات نيو ساوث وليز غضب ولايات أسترالية أخرى حيث ظهرت إصابات أصلها بؤرة سيدني. ومنذ بداية الوباء، سجّلت أستراليا أكثر من 42 ألف إصابة، بينها قرابة ألف وفاة.

