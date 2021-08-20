ماكرون يدعو أمريكا وروسيا إلى العمل معاً في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 أغسطس 2021

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيريه الروسي فلاديمير وبوتين والأمريكي جو بايدن إلى العمل معاً حول الوضع في أفغانستان، في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين، حسب بيان في وقت متأخر أمس الخميس. وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون شدد في مكالمته الهاتفية مع بايدن على الحاجة المطلقة للتنسيق الدولي الوثيق بين الحلفاء في أفغانستان لإنقاذ طاقم السفارة والموظفين المحليين وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر. وقال ماكرون، إن الولايات المتحدة وفرنسا تتحملان مسؤولية أخلاقية تجاه الأفغان الذين يحتاجون للحماية ويتقاسمون القيم الغربية، مضيفاً "لا يمكننا التخلي عنهم". وفي مكالمته الهاتفية مع بوتين، ناقش ماكرون، المطلوب من طالبان بما ذلك الانفصال عن الجماعات الإرهابية الدولية، ومكافحة المخدرات، والاتجار غير القانوني في الأسلحة، واحترام حقوق النساء.

