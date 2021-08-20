الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحذر من المجاعة في تيغراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 أغسطس 2021

قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، إن موظفي الإغاثة في إقليم تيغراي الإثيوبي لن يجدوا طعاماً لتوصيله إلى الملايين الذين يواجهون المجاعة هناك لأول مرة منذ اندلاع الحرب في الإقليم قبل 9 أشهر، إذ ستنفد الإمدادات الغذائية هذا الأسبوع.



وقالت في بيان في وقت متأخر أمس الخميس "نفدت السلع الغذائية من مخازن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من منظمات الإغاثة في تيغراي".

واندلعت الحرب بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تسيطر على الإقليم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت باور: "يتضور السكان في تيجراي جوعا إذ يواجه ما يصل إلى 900 ألفا المجاعة، بينما يوجد أكثر من 5 ملايين في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية".

ولم يرد متحدثون باسم رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، ولا اللجنة الحكومية المكلفة بالصراع في تيغراي، على طلبات للتعقيب.

وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي في الأسبوع الماضي إن 277 شاحنة مساعدات دخلت تيغراي، دون ذكر تاريخ.