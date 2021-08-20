المعمل الجنائي يحدد أسباب حريق "شقة مسطرد" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في شقة سكنية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، لتحديد أسبابه، وحصر التلفيات.

وكانت قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق من خلال الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتبين احتراق محتويات الشقة بالكامل دون خسائر في الأرواح، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال مالك الشقة بشأن الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته وكيل الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة مسطرد وانتقلت 3 سيارات إطفاء لمكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.